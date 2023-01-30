Французский политик Филиппо предупредил о риске третьей мировой войны из-за НАТО

Франция должна перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок вооружения Украине и риска развязать третью мировую войну. Об этом заявил французский лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией», — написал Флориан Филиппо у себя в Twitter.
Ранее URA.RU сообщало, что Франция должна покинуть Североатлантический альянс после заявлений о подготовке организации к прямой конфронтации с Россией. Также представитель МИД Китая Мао Нин просила США остановить поставки вооружений ради украинского народа, передает телеканал 360.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада с самого начала помогали Киеву финансами и вооружением.
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