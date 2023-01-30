Французский политик Филиппо предупредил о риске третьей мировой войны из-за НАТО 31 января 2023 в 05:04 Размер текста - 17 + Во Франции заявили о риске третьей мировой войны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция должна перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок вооружения Украине и риска развязать третью мировую войну. Об этом заявил французский лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией», — написал Флориан Филиппо у себя в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что Франция должна покинуть Североатлантический альянс после заявлений о подготовке организации к прямой конфронтации с Россией. Также представитель МИД Китая Мао Нин просила США остановить поставки вооружений ради украинского народа, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада с самого начала помогали Киеву финансами и вооружением. Франция должна перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок вооружения Украине и риска развязать третью мировую войну. Об этом заявил французский лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией», — написал Флориан Филиппо у себя в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что Франция должна покинуть Североатлантический альянс после заявлений о подготовке организации к прямой конфронтации с Россией. Также представитель МИД Китая Мао Нин просила США остановить поставки вооружений ради украинского народа, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада с самого начала помогали Киеву финансами и вооружением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям