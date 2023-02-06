МЧС России отправит спасателей в Турцию

Спасатели МЧС готовы помочь Турции
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
МЧС России готово направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию, чтобы помочь с ликвидацией последствий ночного землетрясения. Об этом сообщили в ведомстве.
«Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию», — сообщили в МЧС. В готовность приведены 100 специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»
Ночью в Турции и соседней Сирии произошло мощнейшее землетрясение. На момент публикации материала, число жертв превысило 200 человек. Посольство России в Анкаре сообщило, что пострадавших среди россиян нет.
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