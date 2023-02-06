МЧС России отправит спасателей в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
Спасатели МЧС готовы помочь Турции Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

МЧС России готово направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию, чтобы помочь с ликвидацией последствий ночного землетрясения. Об этом сообщили в ведомстве.

«Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию», — сообщили в МЧС. В готовность приведены 100 специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»

Ночью в Турции и соседней Сирии произошло мощнейшее землетрясение. На момент публикации материала, число жертв превысило 200 человек. Посольство России в Анкаре сообщило, что пострадавших среди россиян нет.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

МЧС России готово направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию, чтобы помочь с ликвидацией последствий ночного землетрясения. Об этом сообщили в ведомстве. «Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию», — сообщили в МЧС. В готовность приведены 100 специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Ночью в Турции и соседней Сирии произошло мощнейшее землетрясение. На момент публикации материала, число жертв превысило 200 человек. Посольство России в Анкаре сообщило, что пострадавших среди россиян нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...