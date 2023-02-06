В подпольном цеху изготавливали подделки элитных алкогольных напитков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области и екатеринбургские общественники ликвидировали цех, производивший контрафактный алкоголь. Об этом URA.RU рассказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

«Помещение находилось в поселке Горных щит Чкаловского района Екатеринбурга, в котором присутствовал человек, который занимался разливом поддельной алкогольной продукции. Было обнаружено огромное количество готовых контрафактных бутылок с элитными брендами виски, коньяка, рома и водки, а также сырье для их изготовления», — сообщил Чукреев.

Общественник рассказал, что количество готового для продажи алкоголя составляет не менее 10 тысяч бутылок и 800 литров спирта. «На данный момент устанавливаются каналы сбыта продукции, задержанный доставлен в отдел полиции для дачи объяснений», — добавил Чукреев.

Ранее URA.RU сообщало о проверке магазина, в котором нелегально торговали алкоголем. Помимо коньяка, водки и виски было обнаружено около тысячи штук спиртосодержащей аптечной настойки.