В Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками из «Народного контроля» провели проверку магазина, в котором нелегально торговали алкоголем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал координатор общественного движения Дмитрий Чукреев.
«Предприниматели продолжают травить население нашего города. Все, что нашли, без акцизных марок и, естественно, поддельное. Помимо коньяка, водки и виски, нашли порядка тысячи фунфыриков спирта, пиво. Предпринимателя нашли, сотрудники полиции составили административный протокол», — рассказал Чукреев.
Более того, по словам координатора «Народного контроля», если в изъятом алкоголе обнаружат вредные примеси, то предпринимателю грозит возбуждение уголовного дела. Обыск прошел 29 октября в магазине на улице Проезжая, 95/1.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские и общественники провели рейд по барам и кальянным. Где-то нашли нелицензированный алкоголь, а где-то — мигрантов без патента на работу.
Фото: Дмитрий Чукреев
Фото: Дмитрий Чукреев
Фото: Дмитрий Чукреев
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В Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками из «Народного контроля» провели проверку магазина, в котором нелегально торговали алкоголем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал координатор общественного движения Дмитрий Чукреев. «Предприниматели продолжают травить население нашего города. Все, что нашли, без акцизных марок и, естественно, поддельное. Помимо коньяка, водки и виски, нашли порядка тысячи фунфыриков спирта, пиво. Предпринимателя нашли, сотрудники полиции составили административный протокол», — рассказал Чукреев. Более того, по словам координатора «Народного контроля», если в изъятом алкоголе обнаружат вредные примеси, то предпринимателю грозит возбуждение уголовного дела. Обыск прошел 29 октября в магазине на улице Проезжая, 95/1. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские и общественники провели рейд по барам и кальянным. Где-то нашли нелицензированный алкоголь, а где-то — мигрантов без патента на работу.