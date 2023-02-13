Трактор снес основание колодца при уборке снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожные рабочие отказались возмещать ущерб после того, как их трактор снес основание колодца в Шадринске (Курганская область) при уборке снега. Об этом рассказали очевидцы.

«При уборке снега трактором сломали полностью основание колодца в Шадринске. Подходили к рабочим, они организацию, в которой работают, не называют, собственно, как и фамилию мастера. И еще в наглую сказали — сейчас снежком присыплем, и никто не заметит», — сообщили горожане через портал «Обратись».

Ниже появился комментарий от администрации города. «Добрый день. Благодарим за сигнал. По информации профильного комитета, поломка будет устранена сегодня в течение дня», — пояснили в пресс-службе. Это сообщение было опубликовано 13 февраля 2023 в 11:28.

Похожий эпизод произошел в декабре прошлого года в Челябинске. Тогда водитель экскаватора снес столб, из-за чего на автодороге образовалась большая пробка.