05 декабря 2022

Из-за сбитого столба на автодороге Челябинска скопилась пробка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, пробка, снегопад, транспорт, зима, затор, автомобиль, автотранспорт, дорога, затрудненное движение
Очевидцы сообщают, что трактор снес столб, который перегородил «Мередиан» Фото:

В Челябинске из-за сбитого столба на автодороге «Меридиан», на пересечении с улицей Бажова, система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. Как сообщили 6 декабря URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города, на место предполагаемой аварии уже выехали сотрудники ГИБДД.

«Движение на „Меридиане“ практически перекрыто. Километровая пробка начинается в районе ТРК „Горки“. Говорят, что чуть дальше по автодороге трактор снес столб, который перекрыл дорогу», — сообщили URA.RU читатели, попавшие в пробку.

Система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. В пресс-службе ГИБДД Челябинска URA.RU заявили, что сотрудники Госавтоинспекции уже выехали на место. Более подробный комментарий по ситуации будет предоставлен чуть позже.

Система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов

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В Челябинске из-за сбитого столба на автодороге «Меридиан», на пересечении с улицей Бажова, система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. Как сообщили 6 декабря URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города, на место предполагаемой аварии уже выехали сотрудники ГИБДД. «Движение на „Меридиане“ практически перекрыто. Километровая пробка начинается в районе ТРК „Горки“. Говорят, что чуть дальше по автодороге трактор снес столб, который перекрыл дорогу», — сообщили URA.RU читатели, попавшие в пробку. Система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. В пресс-службе ГИБДД Челябинска URA.RU заявили, что сотрудники Госавтоинспекции уже выехали на место. Более подробный комментарий по ситуации будет предоставлен чуть позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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