Очевидцы сообщают, что трактор снес столб, который перегородил «Мередиан» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за сбитого столба на автодороге «Меридиан», на пересечении с улицей Бажова, система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. Как сообщили 6 декабря URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города, на место предполагаемой аварии уже выехали сотрудники ГИБДД.

«Движение на „Меридиане“ практически перекрыто. Километровая пробка начинается в районе ТРК „Горки“. Говорят, что чуть дальше по автодороге трактор снес столб, который перекрыл дорогу», — сообщили URA.RU читатели, попавшие в пробку.

Система «Яндекс» зафиксировала пробку в 8 баллов. В пресс-службе ГИБДД Челябинска URA.RU заявили, что сотрудники Госавтоинспекции уже выехали на место. Более подробный комментарий по ситуации будет предоставлен чуть позже.