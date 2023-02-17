Миллер дал Путину важное обещание по газу

Миллер пообещал Путину много газа в России

17 февраля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

В России есть огромная ресурсная база для добычи газа, заявили в «Газпроме» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России будет много газа на протяжении долгих десятилетий из-за крупной ресурсной базы. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии по случаю 30-летия компании. «Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце — Бованенковское месторождение», — сказал Миллер Путину. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». В России хватит газа еще на 62 года, а нефти на 39 лет, по данным на 1 января 2022 года, передает Life со ссылкой на Роснедра. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что Россия одна из богатейших стран по запасам полезных ископаемых.

В России будет много газа на протяжении долгих десятилетий из-за крупной ресурсной базы. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии по случаю 30-летия компании. «Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце — Бованенковское месторождение», — сказал Миллер Путину. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». В России хватит газа еще на 62 года, а нефти на 39 лет, по данным на 1 января 2022 года, передает Life со ссылкой на Роснедра. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что Россия одна из богатейших стран по запасам полезных ископаемых.