Миллер дал Путину важное обещание по газу

Миллер пообещал Путину много газа в России
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В России есть огромная ресурсная база для добычи газа, заявили в «Газпроме» Фото:

В России будет много газа на протяжении долгих десятилетий из-за крупной ресурсной базы. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии по случаю 30-летия компании.

«Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце — Бованенковское месторождение», — сказал Миллер Путину. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

В России хватит газа еще на 62 года, а нефти на 39 лет, по данным на 1 января 2022 года, передает Life со ссылкой на Роснедра. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что Россия одна из богатейших стран по запасам полезных ископаемых.

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В России будет много газа на протяжении долгих десятилетий из-за крупной ресурсной базы. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на мероприятии по случаю 30-летия компании. «Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце — Бованенковское месторождение», — сказал Миллер Путину. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». В России хватит газа еще на 62 года, а нефти на 39 лет, по данным на 1 января 2022 года, передает Life со ссылкой на Роснедра. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что Россия одна из богатейших стран по запасам полезных ископаемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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