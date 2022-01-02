02 января 2022

В Минприроды рассказали о богатствах России. «Запасы не кончатся никогда»

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, козлов александр, портрет
Россия числится среди лидеров по добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых, заявил Александр Козлов Фото:

Россия одно из богатейших государств по количеству полезных ископаемых. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — заявил Александр Козлов «Известиям», отвечая на вопрос о дефиците ресурсов в России.

По словам министра, в стране добывается более 300 видов рентабельных запасов, востребованных промышленностью. «На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», — резюмировал Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что в Минприроды нашли способ, навести порядок в сфере добычи ископаемых. Ученый назвал сроки, когда на Земле закончатся ископаемые энергоресурсы. В Минэнерго РФ подсчитали, насколько лет России хватит угольных запасов, передает «Национальная служба новостей».

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Россия одно из богатейших государств по количеству полезных ископаемых. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. «У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — заявил Александр Козлов «Известиям», отвечая на вопрос о дефиците ресурсов в России. По словам министра, в стране добывается более 300 видов рентабельных запасов, востребованных промышленностью. «На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», — резюмировал Александр Козлов. Ранее сообщалось, что в Минприроды нашли способ, навести порядок в сфере добычи ископаемых. Ученый назвал сроки, когда на Земле закончатся ископаемые энергоресурсы. В Минэнерго РФ подсчитали, насколько лет России хватит угольных запасов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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