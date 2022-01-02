В Минприроды рассказали о богатствах России. «Запасы не кончатся никогда»

03 января 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

Россия одно из богатейших государств по количеству полезных ископаемых. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. «У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — заявил Александр Козлов «Известиям», отвечая на вопрос о дефиците ресурсов в России. По словам министра, в стране добывается более 300 видов рентабельных запасов, востребованных промышленностью. «На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», — резюмировал Александр Козлов. Ранее сообщалось, что в Минприроды нашли способ, навести порядок в сфере добычи ископаемых. Ученый назвал сроки, когда на Земле закончатся ископаемые энергоресурсы. В Минэнерго РФ подсчитали, насколько лет России хватит угольных запасов, передает «Национальная служба новостей».