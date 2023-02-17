Пермяки первыми вместе с создателями увидят финальную серию сериала «Территория»

Попасть на премьеру можно по приглашениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми пройдет премьера заключительной серии второго сезона сериала «Территория». В частной филармонии «Триумф» пройдет не только показ, но и встреча фанатов с создателями и актерами ленты, сообщили в компании Good Story media.

«В Перми, в филармонии „Триумф“, пройдет премьера финальной серии „Территория 2“ (на PREMIER выйдет 2 марта) с участием его создателей и актеров. Так что помимо показа, еще расскажем о проекте и ответим на все ваши вопросы», — говорится в telegram-канале Good Story media.

Попасть на премьеру можно по приглашениям. Они разыгрываются в telegram-канале Good Story media. Напомним, съемки сериала проходили в Пермском крае, а сам он основан пермской мифологии.