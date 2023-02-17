Пермяки первыми вместе с создателями увидят финальную серию сериала «Территория»

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Премьера финала второго сезона сериала Эпидемия в Пассаж-Синема. Екатеринбург , кинотеатр, зрители в кинотеатре, просмотр фильма
Попасть на премьеру можно по приглашениям Фото:

В Перми пройдет премьера заключительной серии второго сезона сериала «Территория». В частной филармонии «Триумф» пройдет не только показ, но и встреча фанатов с создателями и актерами ленты, сообщили в компании Good Story media.

«В Перми, в филармонии „Триумф“, пройдет премьера финальной серии „Территория 2“ (на PREMIER выйдет 2 марта) с участием его создателей и актеров. Так что помимо показа, еще расскажем о проекте и ответим на все ваши вопросы», — говорится в telegram-канале Good Story media.

Попасть на премьеру можно по приглашениям. Они разыгрываются в telegram-канале Good Story media. Напомним, съемки сериала проходили в Пермском крае, а сам он основан пермской мифологии.

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В Перми пройдет премьера заключительной серии второго сезона сериала «Территория». В частной филармонии «Триумф» пройдет не только показ, но и встреча фанатов с создателями и актерами ленты, сообщили в компании Good Story media. «В Перми, в филармонии „Триумф“, пройдет премьера финальной серии „Территория 2“ (на PREMIER выйдет 2 марта) с участием его создателей и актеров. Так что помимо показа, еще расскажем о проекте и ответим на все ваши вопросы», — говорится в telegram-канале Good Story media. Попасть на премьеру можно по приглашениям. Они разыгрываются в telegram-канале Good Story media. Напомним, съемки сериала проходили в Пермском крае, а сам он основан пермской мифологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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