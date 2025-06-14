14 июня 2025

В Перми на пожаре в частном доме погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате возгорания пострадал дом и надворные постройки (архивное фото)
В результате возгорания пострадал дом и надворные постройки (архивное фото) Фото:

Во время пожара в частном жилом доме по улице Бахчевой в Перми погибла женщина. Инцидент произошел 14 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Сообщение о пожаре <...> поступило 14 июня в 11:25. На месте было установлено, что происходит горение частного жилого дома с надворными постройками. К сожалению, погиб человек (женщина)», — указано в telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К тушению привлекались 15 специалистов и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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Во время пожара в частном жилом доме по улице Бахчевой в Перми погибла женщина. Инцидент произошел 14 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о пожаре <...> поступило 14 июня в 11:25. На месте было установлено, что происходит горение частного жилого дома с надворными постройками. К сожалению, погиб человек (женщина)», — указано в telegram-канале ведомства. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К тушению привлекались 15 специалистов и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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