В результате возгорания пострадал дом и надворные постройки (архивное фото)
Во время пожара в частном жилом доме по улице Бахчевой в Перми погибла женщина. Инцидент произошел 14 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Сообщение о пожаре <...> поступило 14 июня в 11:25. На месте было установлено, что происходит горение частного жилого дома с надворными постройками. К сожалению, погиб человек (женщина)», — указано в telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К тушению привлекались 15 специалистов и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
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