В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла 12-летняя девочка

19 февраля 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

При обстреле ВСУ в Белгородской области погибла девочка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Установили личность девочки, которая погибла в результате обстрела. Ее имя Василиса, ей было 12 лет», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что трагедия произошла с девочкой в тот момент, когда она разговаривала с папой по телефону. Снаряд разорвался прямо у нее за спиной. Также повреждены три частных дома, одна хозпостройка и автомобиль, заключил губернатор.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Установили личность девочки, которая погибла в результате обстрела. Ее имя Василиса, ей было 12 лет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что трагедия произошла с девочкой в тот момент, когда она разговаривала с папой по телефону. Снаряд разорвался прямо у нее за спиной. Также повреждены три частных дома, одна хозпостройка и автомобиль, заключил губернатор.