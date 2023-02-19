В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла 12-летняя девочка

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Установили личность девочки, которая погибла в результате обстрела. Ее имя Василиса, ей было 12 лет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что трагедия произошла с девочкой в тот момент, когда она разговаривала с папой по телефону. Снаряд разорвался прямо у нее за спиной. Также повреждены три частных дома, одна хозпостройка и автомобиль, заключил губернатор.
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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Установили личность девочки, которая погибла в результате обстрела. Ее имя Василиса, ей было 12 лет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что трагедия произошла с девочкой в тот момент, когда она разговаривала с папой по телефону. Снаряд разорвался прямо у нее за спиной. Также повреждены три частных дома, одна хозпостройка и автомобиль, заключил губернатор.