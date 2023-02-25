Коммунисты в ЯНАО вышли на пикет против роста тарифов ЖКХ

Митинг организован новоуренгойскими коммунистами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Коммунисты из Нового Уренгоя (ЯНАО) провели пикет против роста тарифов на услуги ЖКХ. Вместо обещанных 9%, рост тарифов значительно выше. Об этом рассказала глава ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«26 февраля новоуренгойские коммунисты провели пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Перед собравшимися выступил первый секретарь Новоуренгойского ГК КПРФ Александр Шмаль. Нам обещали повышение цен на услуги ЖКХ до 9%, а получилось, что каждый поставщик поднял тарифы. В итоге, по нашему мнению, повышение тарифов произошло не на 9%, а на 50 и более процентов, с учетом каждого поставщика», — говорится в сообщении лидера КПРФ в ЯНАО. Кукушкина уточнила, что после аналогичных мероприятий партии в Свердловской области были собраны подписи против повышения по каждому виду тарифов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Юго-Западном районе Екатеринбурга в Парке им. 50-летия ВЛКСМ проходит митинг против увеличения стоимости тарифов ЖКХ, организованный уральской ячейкой КПРФ. На митинге присутствует около 50 человек. Акция согласована с администрацией города.