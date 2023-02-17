17 февраля 2023

Свердловские коммунисты вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, кпрф, митинг, коммунистическая партия, кремль, коммунисты, красные флаги
Митинг организован свердловской ячейкой КПРФ Фото:

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в Парке им. 50-летия ВЛКСМ проходит митинг против увеличения стоимости тарифов ЖКХ. Акция согласована с администрацией города и проводится региональной ячейкой КПРФ.

«На митинге присутствует около 50 человек. Люди пишут обращение в правительство Свердловской области», — поделился с URA.RU читатель.

Ранее URA.RU сообщало о запланированном митинге в Екатеринбурге против повышения тарифов ЖКХ и капремонта в Свердловской области. Акция анонсирована партией КПРФ Свердловской области. Увеличение взносов на капитальный ремонт произошло в январе, рост составил 40%. Размер взноса был проиндексирован с учетом инфляции и удорожания стройматериалов.

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В Юго-Западном районе Екатеринбурга в Парке им. 50-летия ВЛКСМ проходит митинг против увеличения стоимости тарифов ЖКХ. Акция согласована с администрацией города и проводится региональной ячейкой КПРФ. «На митинге присутствует около 50 человек. Люди пишут обращение в правительство Свердловской области», — поделился с URA.RU читатель. Ранее URA.RU сообщало о запланированном митинге в Екатеринбурге против повышения тарифов ЖКХ и капремонта в Свердловской области. Акция анонсирована партией КПРФ Свердловской области. Увеличение взносов на капитальный ремонт произошло в январе, рост составил 40%. Размер взноса был проиндексирован с учетом инфляции и удорожания стройматериалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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