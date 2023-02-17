Свердловские коммунисты вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

18 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Митинг организован свердловской ячейкой КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Юго-Западном районе Екатеринбурга в Парке им. 50-летия ВЛКСМ проходит митинг против увеличения стоимости тарифов ЖКХ. Акция согласована с администрацией города и проводится региональной ячейкой КПРФ. «На митинге присутствует около 50 человек. Люди пишут обращение в правительство Свердловской области», — поделился с URA.RU читатель. Ранее URA.RU сообщало о запланированном митинге в Екатеринбурге против повышения тарифов ЖКХ и капремонта в Свердловской области. Акция анонсирована партией КПРФ Свердловской области. Увеличение взносов на капитальный ремонт произошло в январе, рост составил 40%. Размер взноса был проиндексирован с учетом инфляции и удорожания стройматериалов.

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в Парке им. 50-летия ВЛКСМ проходит митинг против увеличения стоимости тарифов ЖКХ. Акция согласована с администрацией города и проводится региональной ячейкой КПРФ. «На митинге присутствует около 50 человек. Люди пишут обращение в правительство Свердловской области», — поделился с URA.RU читатель. Ранее URA.RU сообщало о запланированном митинге в Екатеринбурге против повышения тарифов ЖКХ и капремонта в Свердловской области. Акция анонсирована партией КПРФ Свердловской области. Увеличение взносов на капитальный ремонт произошло в январе, рост составил 40%. Размер взноса был проиндексирован с учетом инфляции и удорожания стройматериалов.