Свердловские коммунисты вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

В Юго-Западном районе Екатеринбурга в Парке им. 50-летия ВЛКСМ проходит митинг против увеличения стоимости тарифов ЖКХ. Акция согласована с администрацией города и проводится региональной ячейкой КПРФ.
«На митинге присутствует около 50 человек. Люди пишут обращение в правительство Свердловской области», — поделился с URA.RU читатель.
Ранее URA.RU сообщало о запланированном митинге в Екатеринбурге против повышения тарифов ЖКХ и капремонта в Свердловской области. Акция анонсирована партией КПРФ Свердловской области. Увеличение взносов на капитальный ремонт произошло в январе, рост составил 40%. Размер взноса был проиндексирован с учетом инфляции и удорожания стройматериалов.
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