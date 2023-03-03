Прокуратура провела реформу для военных объединенной группировки войск РФ

03 марта 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Прокуратура базируется в Ростове-на-Дону Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная прокуратура объединенной группировки войск (сил) РФ теперь является отдельной структурой и занимается вопросами военнослужащих подразделений этого объединения. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «В зависимости от того, в каком подразделении служит солдат, к такой прокуратуре и идут обращения. Если подразделение относится к Центральному или Южному военным округам, то в окружные прокуратуры. Прокуратура объединенной группировки войск занимается теми, чьи подразделения относятся к ней», — сказал Иванов ТАСС. Прокуратура базируется в Ростове-на-Дону. И. о. военного прокурора объединенной группировки войск назначен Александр Рушкин. Ранее депутаты Госдумы запустили реформу защиты РФ от беспилотников. Отмечено, что все нефтегазовые станции и крупные промышленные компании России, в частности близкие к зоне проведения спецоперации на Украине, нужно защитить от атак ВСУ системой подавления беспилотников.

Военная прокуратура объединенной группировки войск (сил) РФ теперь является отдельной структурой и занимается вопросами военнослужащих подразделений этого объединения. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «В зависимости от того, в каком подразделении служит солдат, к такой прокуратуре и идут обращения. Если подразделение относится к Центральному или Южному военным округам, то в окружные прокуратуры. Прокуратура объединенной группировки войск занимается теми, чьи подразделения относятся к ней», — сказал Иванов ТАСС. Прокуратура базируется в Ростове-на-Дону. И. о. военного прокурора объединенной группировки войск назначен Александр Рушкин. Ранее депутаты Госдумы запустили реформу защиты РФ от беспилотников. Отмечено, что все нефтегазовые станции и крупные промышленные компании России, в частности близкие к зоне проведения спецоперации на Украине, нужно защитить от атак ВСУ системой подавления беспилотников.