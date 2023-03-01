Депутаты Госдумы запустили реформу защиты РФ от беспилотников

В Госдуме разрабатывают проект, который защитит предприятия РФ от нападения беспилотников

01 марта 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Все нефтегазовые станции и крупные промышленные компании России, в частности близкие к зоне проведения спецоперации на Украине, нужно защитить от атак ВСУ системой подавления беспилотников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. По его словам, этот вопрос уже начали прорабатывать. «В России есть система безопасности предприятий, то есть „Газпрома“, различных нефтяных компаний, крупных промышленных компаний. Они должны в обязательном порядке включать в себя, в том числе, системы подавления беспилотников. То есть над каждым предприятием раскидывается невидимый купол. Как только какое-то летательное тело попадает в него, оно теряет управление и само по себе падает, так как у него отключаются все системы жизнедеятельности. Это реально действующие технические приспособления, они есть. Мы считаем, что они обязательно сейчас должны находиться на всех крупных предприятиях, особенно в регионах, близких к зоне СВО», — подчеркнул Дмитрий Гусев. По словам депутата, в Госдуме сейчас идет обсуждение этого вопроса. «Сегодня Госдума поручила комитету по обороне собрать совещание, выработать какие-то меры. В ближайшее время комитет соберется со всеми — оборонным и другими ведомством — и будут предложены решения», — добавил Гусев. Ранее о попытках атаки беспилотниками ВСУ Белгорода заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Из-за украинских дронов начался пожар на территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край). Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) зафиксировано в Подмосковье вблизи Коломны, в окрестностях газокомпрессорной станции. Также вооруженные силы России отразили атаки дронов в республике Адыгея и в Брянской области. Из-за неопознанного летающего объекта в небо Санкт-Петербурга поднялись истребители. Позже Министерство обороны России назвало это действие отработкой обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, российские компании могут самостоятельно защититься от беспилотных летательных аппаратов.