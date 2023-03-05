В Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на платформе Avito.
«Продается действующая АЗС, земля в собственности, большой резервуарный парк (четыре подземных резервуара по пятьдесят кубических метров). Цена — 25 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito.
На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка. Также указано на наличие хорошей клиентской базы.
Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал абсолютным лидером среди регионов России по доступности бензина для населения. В Приуральском районе по итогу января цена на топливо марки АИ-92 снизилась на 22%, а на АИ-95 на 14,6% за литр.
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