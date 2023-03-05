05 марта 2023
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В ЯНАО продают автозаправку за 25 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на заправках. Тюмень, заправка, автозаправка, азс, цены на бензин, азс н-3, азс н-1
В Ноябрьске продается АЗС за 25 миллионов рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на платформе Avito.

«Продается действующая АЗС, земля в собственности, большой резервуарный парк (четыре подземных резервуара по пятьдесят кубических метров). Цена — 25 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito.

На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка. Также указано на наличие хорошей клиентской базы.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал абсолютным лидером среди регионов России по доступности бензина для населения. В Приуральском районе по итогу января цена на топливо марки АИ-92 снизилась на 22%, а на АИ-95 на 14,6% за литр.

Объявление о продаже АЗС в Ноябрьске
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на платформе Avito. «Продается действующая АЗС, земля в собственности, большой резервуарный парк (четыре подземных резервуара по пятьдесят кубических метров). Цена — 25 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка. Также указано на наличие хорошей клиентской базы. Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал абсолютным лидером среди регионов России по доступности бензина для населения. В Приуральском районе по итогу января цена на топливо марки АИ-92 снизилась на 22%, а на АИ-95 на 14,6% за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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