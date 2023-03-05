В ЯНАО продается самый дешевый бензин в России

Средняя стоимость бензина в ЯНАО составила 41 рубль 88 копеек. По показателям на январь — это самая низкая цена в России на марку АИ-92, сообщают эксперты РИА Рейтинг.
«Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в январе 2023 года можно купить на Крайнем Севере. Первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа, цена за литр бензина марки АИ-92 составила 41,88 рубля», — приводит данные исследования РИА Новости.
По сравнению с началом 2022 года, бензин в ЯНАО подешевел на 14.2%, на втором месте среди регионов РФ по этому показателю — республика Тыва, где бензин подешевел на 9.2% за год. С учетом высокой средней зарплаты по региону, работающий житель округа может купить 2685 литров бензина, что больше чем на 400 литров превышает показатель Москвы.
Ранее URA.RU рассказало, что в Приуральском районе бензин подешевел на 22%. Жители округа похвастались низкими ценами на бензин в соцсетях.
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