В районе и городе ЯНАО бензин за месяц подешевел до 22%

В Салехарде и Приуральском районе ЯНАО подешевел бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде и Приуральском районе ЯНАО за месяц цена за литр бензина упала на 22%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного департамента экономики.

«Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в Ямало-Ненецком автономном округе: АИ-92 в Приуральском районе за месяц подешевел на 22,2% (10 рублей). В Салехарде — на 12,4% (4,95 рубля)», — указано в документе.

Цена бензина АИ-95 в Приуральском районе за месяц снизилась на 14,6% — 7 рублей. В Салехарде цена за литр снизилась на 12,7% — 5,67 рубля.

Агентство направило запрос в окружной департамент тарифной политики с просьбой прокомментировать, что повлияло на снижение стоимости бензина. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что жители ряда городов ЯНАО в социальных сетях хвастались низкими ценами на топливо. Других ямальцев низкая цена на топливо наоборот смутила.