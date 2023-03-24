Депутат Госдумы РФ предложил снять фильм про взрывы на «Северных потоках»

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов считает, что отечественные деятели кинематографа должны снять фильм или сериал про взрывы на «Северных потоках». По мнению чиновника, в теракте на газопроводе на 99% виновны США.
«Будет правильно и полезно, если с нашей стороны появится убедительный сериал про реальных виновников терактов на „северных потоках“. С качественным сценарием, с крепкой режиссурой, с яркой женской ролью. Такой сериал, чтоб слеза пошла, чтоб нетфликс рядом не стоял. Уверен, в Голливуде лучшие спецы уже начали готовить очередной мировой блокбастер про „Северный поток“, где американцы молодцы, а Россия — коварная вражина. Его увидят миллионы зрителей, и для них именно этот сюжет останется правдой. Навсегда. Никакие факты людей уже не переубедят. Так работает фабрика грез. Не зря у крупнейшей американской кинокомпании слоган: „мы верим в силу истории“. И не важно, какая история», — написал Иванов в своем telegram-канале.
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов уверен, что теракт на газопроводе — рук дело США. «Суда не было. Но адекватным людям ясно, кто мог и кто хотел совершить теракт на газопроводе. 99%, что это США. Американцы понимают, что общественное мнение не на их стороне, и технично съезжают с темы. Работают юристы, пиарщики, вбрасывают в СМИ смешные версии о том, что газопроводы якобы взорвали украинские колхозники на утлом суденышке», — отметил он.
Ранее URA.RU писало, что о подрыве российских газопроводов стало известно в ночь на 26 сентября. Повреждения подтвердились на обеих нитках «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2». В рабочем состоянии осталась только лишь одна нитка. К моменту диверсии газ по российским трубопроводам в Европу не поступал. «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию, а прокачку по «Северному потоку» сократили еще в феврале 2022 года, а августе полностью остановили. В трубах оставался только технический газ.
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