Что известно о повреждениях «Северных потоков»

12 марта 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Повреждения трубопровода «Северные потоки» произошли в ночь с 26 на 27 сентября. В произошедшем тут же обвинили Россию. При этом российскую сторону до сих пор не допускают к расследованию подрыва трубопроводов. URA.RU приводит главную информацию о совершенном теракте. Резкое падение давления на одной из ниток «Северного потока — 2» произошло в сентябре 2022 года в районе острова Борнхольм в балтийском море. Позже оператор трубопровода Nord Stream AG сообщил об утечке на «Северном потоке — 1». Советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, взрывы на трубопроводах произошли на глубине 70-80 метров. После инцидента СМИ со ссылкой на источники начали сообщать, представители компании «Газпром» намерены законсервировать оборудование на компрессорных станциях (КС) «Портовая» и «Славянская». Именно они обеспечивали подачу газа в магистральный газопровод «Северный поток». Американский лидер Джо Байден назвал повреждения трубопроводов преднамеренной диверсией. На Западе тут же поспешили обвинить в случившемся Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности Москвы к теракту. Также стало известно, что Дания и Швеция приступили к расследованию произошедшего. В отчете для ООН они указали, что утечка газа на трубопроводах произошла из-за двух взрывов. Спустя время премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм не намерен допускать РФ к расследованию теракта. После инцидента в правительстве Германии предположили, что восстановление «Северных потоков» невозможно. Там заявили, что трубопроводы навсегда останутся непригодными для дальнейшей эксплуатации. При этом, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия нуждается в трубопроводном газе, который она сможет получить только когда «Северный поток — 1» вновь начнет действовать. Однако главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг уверен, что восстановить работу потоков возможно в течение нескольких месяцев. Песков сказал, что решение по восстановлению «Северных потоков» остается за решением компании «Газпром» и акционеров этого проекта. По словам пресс-секретаря, этот вопрос должен решаться на международном уровне.