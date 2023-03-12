Что известно о повреждениях «Северных потоков»

Повреждения трубопровода «Северные потоки» произошли в ночь с 26 на 27 сентября. В произошедшем тут же обвинили Россию. При этом российскую сторону до сих пор не допускают к расследованию подрыва трубопроводов. URA.RU приводит главную информацию о совершенном теракте.
Когда взорвали газопроводы
Резкое падение давления на одной из ниток «Северного потока — 2» произошло в сентябре 2022 года в районе острова Борнхольм в балтийском море. Позже оператор трубопровода Nord Stream AG сообщил об утечке на «Северном потоке — 1». Советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, взрывы на трубопроводах произошли на глубине 70-80 метров.
После инцидента СМИ со ссылкой на источники начали сообщать, представители компании «Газпром» намерены законсервировать оборудование на компрессорных станциях (КС) «Портовая» и «Славянская». Именно они обеспечивали подачу газа в магистральный газопровод «Северный поток».
Расследование взрывов
Американский лидер Джо Байден назвал повреждения трубопроводов преднамеренной диверсией. На Западе тут же поспешили обвинить в случившемся Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности Москвы к теракту. Также стало известно, что Дания и Швеция приступили к расследованию произошедшего. В отчете для ООН они указали, что утечка газа на трубопроводах произошла из-за двух взрывов. Спустя время премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм не намерен допускать РФ к расследованию теракта.
- Позже Федеральная служба безопасности и генпрокуратура РФ признали повреждения трубопроводов актами международного терроризма. По факту произошедшего было начато предварительное следствие.
- Президент России Владимир Путин заявил, что диверсия была организована англосаксами. По его словам, они «фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры».
- Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские военные корабли, дроны и вертолеты проявляли активность в зоне, где была совершена диверсия. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что инцидент произошел на контролируемой США территории.
- Не так давно лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш провел расследование о теракте на «Северных потоках». По его словам, команду устроить диверсию на трубопроводах дал лично Байден.
- Зарубежные СМИ, ссылаясь на разведданные, начали писать о том, что теракт могла устроить проукраинская группировка. Также сообщалось, что западной разведке якобы известно имя спонсора из Украины, не связанного с правительством. Украинский лидер Владимир Зеленский же заявил, что Киев не имеет никакого отношения к подрыву трубопроводов.
- Также аналитик Оливер Александер заявил, что примерно за две недели до повреждения «Северных потоков» у мест происшествия находился танкер под греческим флагом. По данным издания Business Insider, речь шла о судне Minerva Julie, дрейфовавшем недалеко от трубопроводов с 6 по 13 сентября 2022 года.
Будут ли восстанавливать Северные потоки
После инцидента в правительстве Германии предположили, что восстановление «Северных потоков» невозможно. Там заявили, что трубопроводы навсегда останутся непригодными для дальнейшей эксплуатации. При этом, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия нуждается в трубопроводном газе, который она сможет получить только когда «Северный поток — 1» вновь начнет действовать. Однако главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг уверен, что восстановить работу потоков возможно в течение нескольких месяцев.
Песков сказал, что решение по восстановлению «Северных потоков» остается за решением компании «Газпром» и акционеров этого проекта. По словам пресс-секретаря, этот вопрос должен решаться на международном уровне.
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