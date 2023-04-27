27 апреля 2023

Из-за пожаров чиновников и депутатов курганского города отправят в патрули

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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, власть, заседание
Шадринских чиновников отправят патрулировать улицы (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Из-за пожаров в Шадринске Курганской области в майские праздники патрулировать улицы будут чиновники и депутаты. Информация об этом размещена 28 апреля в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В Шадринске вводят дополнительные меры пожарной безопасности. Число задействованных лиц при патрулировании микрорайонов будет увеличено вдвое — до 70 человек, это муниципальные служащие, депутаты, сотрудники бюджетных учреждений», — говорится в сообщении мэрии. Решение принял глава Шадринска Антон Мокан.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из деревни Корнилово, где горит восемь домов, эвакуировали местных жителей. Масштабные пожары начались 27 апреля. Они затронули пригород Кургана и несколько округов. В результате пожаров сгорели десятки жилых домов и построек, один человек погиб.

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Из-за пожаров в Шадринске Курганской области в майские праздники патрулировать улицы будут чиновники и депутаты. Информация об этом размещена 28 апреля в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «В Шадринске вводят дополнительные меры пожарной безопасности. Число задействованных лиц при патрулировании микрорайонов будет увеличено вдвое — до 70 человек, это муниципальные служащие, депутаты, сотрудники бюджетных учреждений», — говорится в сообщении мэрии. Решение принял глава Шадринска Антон Мокан. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из деревни Корнилово, где горит восемь домов, эвакуировали местных жителей. Масштабные пожары начались 27 апреля. Они затронули пригород Кургана и несколько округов. В результате пожаров сгорели десятки жилых домов и построек, один человек погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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