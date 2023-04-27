Из-за пожаров чиновников и депутатов курганского города отправят в патрули

Из-за пожаров в Шадринске Курганской области в майские праздники патрулировать улицы будут чиновники и депутаты. Информация об этом размещена 28 апреля в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«В Шадринске вводят дополнительные меры пожарной безопасности. Число задействованных лиц при патрулировании микрорайонов будет увеличено вдвое — до 70 человек, это муниципальные служащие, депутаты, сотрудники бюджетных учреждений», — говорится в сообщении мэрии. Решение принял глава Шадринска Антон Мокан.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из деревни Корнилово, где горит восемь домов, эвакуировали местных жителей. Масштабные пожары начались 27 апреля. Они затронули пригород Кургана и несколько округов. В результате пожаров сгорели десятки жилых домов и построек, один человек погиб.
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