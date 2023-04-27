27 апреля 2023

Курганцев эвакуировали из деревни, где горят восемь домов

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, эвакуация, пожар, тушение, автобус
В Курганской области эвакуировали жителей деревни Корнилово Фото:
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В деревне Корнилово Курганской области, где горит восемь домов, эвакуировали местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревне Корнилово Варгашинского округа. Проведена эвакуация населения. Происходит горение восемь домов и надворных построек на общей площади 600 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Площадь ландшафтного пожара составляет 150 гектаров. На месте работают 38 человек и семь единиц спецтехники.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. Они затронули пригород Кургана и несколько округов. В результате пожаров сгорели десятки жилых домов и построек, один человек погиб. Жителей населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения.

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В деревне Корнилово Курганской области, где горит восемь домов, эвакуировали местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревне Корнилово Варгашинского округа. Проведена эвакуация населения. Происходит горение восемь домов и надворных построек на общей площади 600 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Площадь ландшафтного пожара составляет 150 гектаров. На месте работают 38 человек и семь единиц спецтехники. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. Они затронули пригород Кургана и несколько округов. В результате пожаров сгорели десятки жилых домов и построек, один человек погиб. Жителей населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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