Курганцев эвакуировали из деревни, где горят восемь домов

В деревне Корнилово Курганской области, где горит восемь домов, эвакуировали местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревне Корнилово Варгашинского округа. Проведена эвакуация населения. Происходит горение восемь домов и надворных построек на общей площади 600 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Площадь ландшафтного пожара составляет 150 гектаров. На месте работают 38 человек и семь единиц спецтехники.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. Они затронули пригород Кургана и несколько округов. В результате пожаров сгорели десятки жилых домов и построек, один человек погиб. Жителей населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения.
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