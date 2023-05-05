Пермякам рассказали, как лучше защититься от клещей

Роспотребнадзор рекомендовал пермякам носить светлую одежду и избегать травы для защиты от клещей

06 мая 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор советуют использовать репелленты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае начался сезон высокой активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили о правилах защиты от паразитов: носить специальную или светлую одежду, пользоваться репеллентами и не устраивать стоянки или ночевки на травяной растительности. Об этом сообщается на сайте надзорного органа. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что при отсутствии специальной одежды можно надеть светлую и однотонную одежду, чтобы легко обнаружить клеща. Также стоить заправлять брюки в сапоги, верхнюю одежду — в брюки. «Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ. На голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку», — отмечается на сайте. Как сообщили специалисты, не стоит устраивать стоянки в местах, где нет травы. Лучше всего для этого подходят сухие сосновые леса, песчаные почвы. После стоянки необходимо тщательно проверить одежду и тело на наличие клещей. Дополнительной защитой от клещей будет использование химических средств для отпугивания клещей таких, как акарицидные средства (предназначены для нанесения на одежду, опасны для кожи) и репелленты. Эффективны любые спреи, разрешенные на территории РФ. Также в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отметили, что регион является эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому специалисты советуют не пить сырое молоко коз, овец и коров. Перед употреблением его лучше прокипятить. Заразной может быть и продукция, изготовленная из молока, например, творог и сметана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае начался сезон высокой активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили о правилах защиты от паразитов: носить специальную или светлую одежду, пользоваться репеллентами и не устраивать стоянки или ночевки на травяной растительности. Об этом сообщается на сайте надзорного органа. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что при отсутствии специальной одежды можно надеть светлую и однотонную одежду, чтобы легко обнаружить клеща. Также стоить заправлять брюки в сапоги, верхнюю одежду — в брюки. «Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ. На голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку», — отмечается на сайте. Как сообщили специалисты, не стоит устраивать стоянки в местах, где нет травы. Лучше всего для этого подходят сухие сосновые леса, песчаные почвы. После стоянки необходимо тщательно проверить одежду и тело на наличие клещей. Дополнительной защитой от клещей будет использование химических средств для отпугивания клещей таких, как акарицидные средства (предназначены для нанесения на одежду, опасны для кожи) и репелленты. Эффективны любые спреи, разрешенные на территории РФ. Также в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отметили, что регион является эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому специалисты советуют не пить сырое молоко коз, овец и коров. Перед употреблением его лучше прокипятить. Заразной может быть и продукция, изготовленная из молока, например, творог и сметана.