В новом пространстве молодежь сможет проводить камерные мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Губкинский (ЯНАО) в сквере «Никольский» открыли точку для досуга молодежи. Проект получил название «Теплое место». Об этом сообщает в официальном telegram — канале глава города Андрей Гаранин.

«Сегодня в Никольском сквере открыли „Теплое место“ — новое молодежное пространство! Для этой локации мы использовали пункт проката коньков», — говорится в сообщении. Уточняется, что в новом пространстве молодежь сможет пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.

Ранее URA.RU сообщало о том, что во всех городах ЯНАО прошла серия молодежных форумов. Участниками стали более 3000 представителей активной молодежи.