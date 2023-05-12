12 мая 2023

В городе ЯНАО открыли новое пространство для молодежи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом пространстве молодежь сможет проводить камерные мероприятия Фото:

В городе Губкинский (ЯНАО) в сквере «Никольский» открыли точку для досуга молодежи. Проект получил название «Теплое место». Об этом сообщает в официальном telegram — канале глава города Андрей Гаранин.

«Сегодня в Никольском сквере открыли „Теплое место“ — новое молодежное пространство! Для этой локации мы использовали пункт проката коньков», — говорится в сообщении. Уточняется, что в новом пространстве молодежь сможет пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.

Ранее URA.RU сообщало о том, что во всех городах ЯНАО прошла серия молодежных форумов. Участниками стали более 3000 представителей активной молодежи.

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В городе Губкинский (ЯНАО) в сквере «Никольский» открыли точку для досуга молодежи. Проект получил название «Теплое место». Об этом сообщает в официальном telegram — канале глава города Андрей Гаранин. «Сегодня в Никольском сквере открыли „Теплое место“ — новое молодежное пространство! Для этой локации мы использовали пункт проката коньков», — говорится в сообщении. Уточняется, что в новом пространстве молодежь сможет пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие. Ранее URA.RU сообщало о том, что во всех городах ЯНАО прошла серия молодежных форумов. Участниками стали более 3000 представителей активной молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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