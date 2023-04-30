30 апреля 2023
29 апреля 2023

В ЯНАО молодежные форумы собрали более 3000 участников

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, российский флаг, дети, флаг россии, студенты, молодежь, учащиеся
Всего прошло 13 мероприятий во всех муниципалитетах округа Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе завершилась серия молодежных форумов, которые прошли во всех муниципалитетах и собрали более 3000 представителей активной молодежи. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.

«Вчера завершили проведение молодежных форумов, они прошли в каждом муниципалитете Ямала, всего 13 событий, продолжительностью, в среднем, два дня каждый. Более 3 тысяч участников. Каждый смог почувствовать себя причастным к одному из направлений молодежной политики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году прибыло много новых участников. По итогам форумов дети могут принять участие в первичных отделениях «Движения первых», готовиться к грантовым конкурсам, участвовать в творческих проектах, а кто-то уже получил финансовую поддержку и реализует свою инициативу.

Ранее URA.RU сообщало, что юные активисты из Донбасса приехали в Лабытнанги (ЯНАО) для участия в молодежном форуме «Взгляд». Глава муниципалитета Марина Трескова встретила гостей на выездной площадке «Ворота Ямала», а затем для ребят провели экскурсию по городу.

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В Ямало-Ненецком автономном округе завершилась серия молодежных форумов, которые прошли во всех муниципалитетах и собрали более 3000 представителей активной молодежи. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин. «Вчера завершили проведение молодежных форумов, они прошли в каждом муниципалитете Ямала, всего 13 событий, продолжительностью, в среднем, два дня каждый. Более 3 тысяч участников. Каждый смог почувствовать себя причастным к одному из направлений молодежной политики», — говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году прибыло много новых участников. По итогам форумов дети могут принять участие в первичных отделениях «Движения первых», готовиться к грантовым конкурсам, участвовать в творческих проектах, а кто-то уже получил финансовую поддержку и реализует свою инициативу. Ранее URA.RU сообщало, что юные активисты из Донбасса приехали в Лабытнанги (ЯНАО) для участия в молодежном форуме «Взгляд». Глава муниципалитета Марина Трескова встретила гостей на выездной площадке «Ворота Ямала», а затем для ребят провели экскурсию по городу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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