19 мая 2023
18 мая 2023

В ЯНАО по закрытой из-за паводка трассе организовано реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение
На трассе Надым-Салехард каждый час пропускают легковые и автомобили с продуктами Фото:

В ЯНАО на трассе Надым — Салехард организовано реверсивное движение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«По мосту на дороге Надым-Салехард организовано реверсивное движение. Каждый час пропускают легковые машины и автомобили с продуктами», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что закрыт проезд по дороге Надым — Салехард. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км.

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В ЯНАО на трассе Надым — Салехард организовано реверсивное движение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства. «По мосту на дороге Надым-Салехард организовано реверсивное движение. Каждый час пропускают легковые машины и автомобили с продуктами», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что закрыт проезд по дороге Надым — Салехард. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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