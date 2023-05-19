В ЯНАО по закрытой из-за паводка трассе организовано реверсивное движение

На трассе Надым-Салехард каждый час пропускают легковые и автомобили с продуктами
В ЯНАО на трассе Надым — Салехард организовано реверсивное движение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«По мосту на дороге Надым-Салехард организовано реверсивное движение. Каждый час пропускают легковые машины и автомобили с продуктами», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о том, что закрыт проезд по дороге Надым — Салехард. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Ямала, причиной стало размытие участка автодороги на 1113 км.
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