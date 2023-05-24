Крупнейший вуз Перми повысил зарплаты преподавателям

Руководитель пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов изменил размеры должностных окладов преподавателей вуза. В среднем выплаты повысились на 3-4 тысячи рублей в зависимости от должности и ученой степени сотрудника, следует из документа, опубликованного на сайте ПНИПУ.
Самый скромный оклад у ассистента кафедры без ученой степени — 28 000 рублей. До повышения он составлял 24 760 рублей. Больше остальных получают деканы факультетов, имеющие ученое звание профессора, — их оклад 67 000 рублей (ранее был 62 660).
Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата и. о. ректора ПНИПУ Ташкинова по итогам 2022 года составила 695 700 рублей. Это намного больше, чем у руководителей других вузов Перми.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.