24 мая 2023

Крупнейший вуз Перми повысил зарплаты преподавателям

© Служба новостей «URA.RU»
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Оклады преподавателям повысили до 28 тысяч рублей Фото:

Руководитель пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов изменил размеры должностных окладов преподавателей вуза. В среднем выплаты повысились на 3-4 тысячи рублей в зависимости от должности и ученой степени сотрудника, следует из документа, опубликованного на сайте ПНИПУ.

Самый скромный оклад у ассистента кафедры без ученой степени — 28 000 рублей. До повышения он составлял 24 760 рублей. Больше остальных получают деканы факультетов, имеющие ученое звание профессора, — их оклад 67 000 рублей (ранее был 62 660).

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата и. о. ректора ПНИПУ Ташкинова по итогам 2022 года составила 695 700 рублей. Это намного больше, чем у руководителей других вузов Перми.

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Руководитель пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов изменил размеры должностных окладов преподавателей вуза. В среднем выплаты повысились на 3-4 тысячи рублей в зависимости от должности и ученой степени сотрудника, следует из документа, опубликованного на сайте ПНИПУ. Самый скромный оклад у ассистента кафедры без ученой степени — 28 000 рублей. До повышения он составлял 24 760 рублей. Больше остальных получают деканы факультетов, имеющие ученое звание профессора, — их оклад 67 000 рублей (ранее был 62 660). Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата и. о. ректора ПНИПУ Ташкинова по итогам 2022 года составила 695 700 рублей. Это намного больше, чем у руководителей других вузов Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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