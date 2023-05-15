Раскрыта зарплата экс-ректора Пермского госуниверситета, ушедшего из вуза

Экс-ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников в 2022 году получал за свою работу в месяц в среднем 316 тысяч рублей. Финансовая отчетность опубликована на сайте университета.
«Полное наименование организации: ФГАОУ высшего образования „Пермский государственный национальный исследовательский университет“. Руководитель (ректор): Красильников Дмитрий Георгиевич; среднемесячная зарплата: 315 862 руб.», — сказано в документе. Среднемесячная зарплата сотрудников госуниверситета в прошлом году составила почти 60 тысяч рублей.
Также информацию о среднемесячной зарплате руководителей вузов раскрыли педуниверситет (ПГГПУ) и институт культуры (ПГИК). Так, руководитель ПГГПУ Константин Егоров в 2022 году получал в месяц в среднем 299 986 рублей, а руководитель ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская — 245 210 рублей.
URA.RU рассказывало о причинах увольнения бывшего ректора Пермского госуниверситета Дмитрия Красильникова, который оставил пост в начале этого года. Новым руководителем вуза стал Игорь Германов.
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