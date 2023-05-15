15 мая 2023

Раскрыта зарплата экс-ректора Пермского госуниверситета, ушедшего из вуза

Зарплата экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова превышала 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вузы опубликовали данные о зарплатах ректоров вузов Фото:

Экс-ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников в 2022 году получал за свою работу в месяц в среднем 316 тысяч рублей. Финансовая отчетность опубликована на сайте университета.

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«Полное наименование организации: ФГАОУ высшего образования „Пермский государственный национальный исследовательский университет“. Руководитель (ректор): Красильников Дмитрий Георгиевич; среднемесячная зарплата: 315 862 руб.», — сказано в документе. Среднемесячная зарплата сотрудников госуниверситета в прошлом году составила почти 60 тысяч рублей.

Также информацию о среднемесячной зарплате руководителей вузов раскрыли педуниверситет (ПГГПУ) и институт культуры (ПГИК). Так, руководитель ПГГПУ Константин Егоров в 2022 году получал в месяц в среднем 299 986 рублей, а руководитель ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская — 245 210 рублей.

URA.RU рассказывало о причинах увольнения бывшего ректора Пермского госуниверситета Дмитрия Красильникова, который оставил пост в начале этого года. Новым руководителем вуза стал Игорь Германов.

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Экс-ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников в 2022 году получал за свою работу в месяц в среднем 316 тысяч рублей. Финансовая отчетность опубликована на сайте университета. «Полное наименование организации: ФГАОУ высшего образования „Пермский государственный национальный исследовательский университет“. Руководитель (ректор): Красильников Дмитрий Георгиевич; среднемесячная зарплата: 315 862 руб.», — сказано в документе. Среднемесячная зарплата сотрудников госуниверситета в прошлом году составила почти 60 тысяч рублей. Также информацию о среднемесячной зарплате руководителей вузов раскрыли педуниверситет (ПГГПУ) и институт культуры (ПГИК). Так, руководитель ПГГПУ Константин Егоров в 2022 году получал в месяц в среднем 299 986 рублей, а руководитель ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская — 245 210 рублей. URA.RU рассказывало о причинах увольнения бывшего ректора Пермского госуниверситета Дмитрия Красильникова, который оставил пост в начале этого года. Новым руководителем вуза стал Игорь Германов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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