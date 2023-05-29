Тюменцы нашли способ обхода блокировки игровых приставок Xbox

Microsoft ограничила работу приставок Xbox в России из-за международных санкций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Тюмени меняют настройки wi-fi-роутеров, чтобы восстановить работоспособность заблокированных приставок Xbox. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из крупных тюменских компьютерных клубов. Ранее URA.RU писало о том, что компания Microsoft начала блокировать работу консолей Xbox на территории России из-за международных санкций против РФ.

«Раньше восстановить работоспособность приставок помогала смена адресов DNS, непосредственно, на консолях Xbox. Сейчас этот способ работает далеко не у всех, поэтому приходится придумывать что-то новое. Многим помогает замена DNS-адресов на wi-fi-роутерах. Для того, чтобы это сделать, не нужно быть хакером. Сейчас в интернете очень много подробных инструкций», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что на фоне международных санкций компания Microsoft заблокировала работу приставок Xbox на территории РФ. Из-за этого многие консоли потеряли возможность подключаться к интернету и игровым онлайн-сервисам. Это привело к тому, что тюменцы начали массово избавляться от консолей Xbox, продавая их за бесценок.

США и страны ЕС ввели экономические санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого рынок РФ начали покидать крупные зарубежные компании.