14 мая 2023
13 мая 2023

Тюменцы массово избавляются от игровых приставок Xbox из-за санкций Microsoft

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., джойстик, gamer, геймер, компьютерные игры, xbox
Жители Тюменской области столкнулись с блокировкой приставок Xbox Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Тюменской области начали массово выставлять на продажу приставки серии Xbox из-за того, что на фоне санкций Microsoft многие из них перестали работать. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. 4 марта 2022 года компания Microsoft, которая владеет брендом Xbox, приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг на российском рынке.

«Многие пользователи столкнулись с тем, что при попытке входа в аккаунт на Xbox система выдает сообщение об ошибке 0×80A40401: „Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна“. Пользоваться приставкой невозможно. И девайс, по сути, превращается в бесполезный кирпич. Поэтому тюменцы активно начали продавать свои консоли на интернет-площадках со скидкой 30 — 40%. К примеру, Xbox series X на Авито можно найти за 35 тыс. рублей, а в магазине она стоит более 50 тыс.», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в основном проблема коснулась жителей Тюменской области, которые приобрели приставки по «серому импорту». «Консоли, которые были произведены для российского рынка и активированы до февраля 2022 года, почти все работают. В основном, проблема коснулась пользователей, которые купили приставки позже. Иногда проблема решается сменой адреса DNS на Xbox или роутере. Но бывает и так, что не помогает ничего из перечисленного», — инсайдер собеседник URA.RU.

В пресс-службу компании Microsoft направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого многие крупные зарубежные компании ушли с российского рынка.

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Жители Тюменской области начали массово выставлять на продажу приставки серии Xbox из-за того, что на фоне санкций Microsoft многие из них перестали работать. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. 4 марта 2022 года компания Microsoft, которая владеет брендом Xbox, приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг на российском рынке. «Многие пользователи столкнулись с тем, что при попытке входа в аккаунт на Xbox система выдает сообщение об ошибке 0×80A40401: „Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна“. Пользоваться приставкой невозможно. И девайс, по сути, превращается в бесполезный кирпич. Поэтому тюменцы активно начали продавать свои консоли на интернет-площадках со скидкой 30 — 40%. К примеру, Xbox series X на Авито можно найти за 35 тыс. рублей, а в магазине она стоит более 50 тыс.», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в основном проблема коснулась жителей Тюменской области, которые приобрели приставки по «серому импорту». «Консоли, которые были произведены для российского рынка и активированы до февраля 2022 года, почти все работают. В основном, проблема коснулась пользователей, которые купили приставки позже. Иногда проблема решается сменой адреса DNS на Xbox или роутере. Но бывает и так, что не помогает ничего из перечисленного», — инсайдер собеседник URA.RU. В пресс-службу компании Microsoft направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого многие крупные зарубежные компании ушли с российского рынка.
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