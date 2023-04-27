«Коммерсант»: Microsoft пытается сохранить присутствие на рынке РФ

Компания Microsoft предлагает продлить лицензии российским представительствам международных компаний, не попавшим под санкции. Таким образом Microsoft пытается сохранить присутствие на рынке РФ, считает источник в IT-отрасли.
«Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества. Microsoft не хочет терять российских клиентов и пытается продолжить поддержку ПО и его обновления», — передает слова источника «
По информации издания, предложения получили около тысячи российских организаций. Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что компания пытается наладить прямой диалог с российским бизнесом, оценивая возвращение в страну. По мнению руководителя департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмилы Богатыревой, попытка Microsoft остаться в России, вероятно, связана с репутационными рисками на рынках других стран.
Ранее сообщалось, что 4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России, пишет RT. Вскоре операционные издержки американской корпорации Microsoft из-за решения покинуть российский рынок составили 126 млн долларов. В итоге компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows.
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