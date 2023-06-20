20 июня 2023
19 июня 2023

В ХМАО сохраняются неблагоприятные погодные явления

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе ожидается ветер с порывами до 18 м/с Фото:

На территории Ханты-Мансийского автономного округа сохраняется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На территории округа 21 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте центра.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями на усиленный режим работы были переведены экстренные службы Сургута. Порывы ветра в городе превышали 25 м/с. Из строя вышли 15 светофоров. В некоторых поселках отключена подача электричества.

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа сохраняется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «На территории округа 21 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте центра. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями на усиленный режим работы были переведены экстренные службы Сургута. Порывы ветра в городе превышали 25 м/с. Из строя вышли 15 светофоров. В некоторых поселках отключена подача электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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