В ХМАО сохраняются неблагоприятные погодные явления

21 июня 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

В округе ожидается ветер с порывами до 18 м/с Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На территории Ханты-Мансийского автономного округа сохраняется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «На территории округа 21 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте центра. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями на усиленный режим работы были переведены экстренные службы Сургута. Порывы ветра в городе превышали 25 м/с. Из строя вышли 15 светофоров. В некоторых поселках отключена подача электричества.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа сохраняется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «На территории округа 21 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте центра. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями на усиленный режим работы были переведены экстренные службы Сургута. Порывы ветра в городе превышали 25 м/с. Из строя вышли 15 светофоров. В некоторых поселках отключена подача электричества.