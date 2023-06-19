Экстренные службы Сургута переведены на усиленный режим работы из-за урагана

Порывы ветра в городе превышают 25 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экстренные службы Сургута переведены на усиленный режим несения службы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

«Когда мы получаем прогноз об неблагоприятных или опасных явлениях погоды, мы в первую очередь информируем население, экстренные оперативные службы, градообразующие предприятия, объекты жизнеобеспечения и соцобъекты. Соответственно, экстренные службы при получении данного прогноза переходят в усиленный режим работы», — сообщил Рачев.

По прогнозу Гидрометцентра, порывы ветра в Сургуте превышают 25 метров в секунду. Из-за непогоды в городе не работает 15 светофоров. Частично отключена подача электричества в поселках Снежный и Юность. Нет электроэнергии и в дачном кооперативе «Виктория». Отключено 15 светофоров. «Повалено около 5 деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Кроме этого, повреждено два балкона. Спасатели и управляющая компания оказывают помощь», — добавил Рачев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается резкое похолодание. В окружном Гидрометцентре сообщили, что ожидается сильный ветер с дождем.