19 июня 2023

Экстренные службы Сургута переведены на усиленный режим работы из-за урагана

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
Порывы ветра в городе превышают 25 метров в секунду Фото:

Экстренные службы Сургута переведены на усиленный режим несения службы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

«Когда мы получаем прогноз об неблагоприятных или опасных явлениях погоды, мы в первую очередь информируем население, экстренные оперативные службы, градообразующие предприятия, объекты жизнеобеспечения и соцобъекты. Соответственно, экстренные службы при получении данного прогноза переходят в усиленный режим работы», — сообщил Рачев.

По прогнозу Гидрометцентра, порывы ветра в Сургуте превышают 25 метров в секунду. Из-за непогоды в городе не работает 15 светофоров. Частично отключена подача электричества в поселках Снежный и Юность. Нет электроэнергии и в дачном кооперативе «Виктория». Отключено 15 светофоров. «Повалено около 5 деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Кроме этого, повреждено два балкона. Спасатели и управляющая компания оказывают помощь», — добавил Рачев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается резкое похолодание. В окружном Гидрометцентре сообщили, что ожидается сильный ветер с дождем.

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Экстренные службы Сургута переведены на усиленный режим несения службы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Когда мы получаем прогноз об неблагоприятных или опасных явлениях погоды, мы в первую очередь информируем население, экстренные оперативные службы, градообразующие предприятия, объекты жизнеобеспечения и соцобъекты. Соответственно, экстренные службы при получении данного прогноза переходят в усиленный режим работы», — сообщил Рачев. По прогнозу Гидрометцентра, порывы ветра в Сургуте превышают 25 метров в секунду. Из-за непогоды в городе не работает 15 светофоров. Частично отключена подача электричества в поселках Снежный и Юность. Нет электроэнергии и в дачном кооперативе «Виктория». Отключено 15 светофоров. «Повалено около 5 деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Кроме этого, повреждено два балкона. Спасатели и управляющая компания оказывают помощь», — добавил Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается резкое похолодание. В окружном Гидрометцентре сообщили, что ожидается сильный ветер с дождем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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