Свердловские заводчане и железнодорожники получили награды от Путина

Указ о награждении подписан 21 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области, чьи заслуги были замечены в Кремле. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, двое свердловчан были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это сотрудники РЖД в Свердловской области Игорь Золотухин и Сергей Татаринов. Работник «Синарского трубного завода» указом президента стал заслуженным металлургом РФ. Юрий и Светлана Бойковы из Свердловской области получили медаль ордена «Родительская слава».

Ранее Владимир Путин одним указом наградил сразу 17 свердловчан. Большинство из них работали в сфере промышленности и заслужили награду после многолетнего труда. Среди предприятий, чьи работники были отмечены, «Уральские локомотивы», «Электрохимприбор» и другие.