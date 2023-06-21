Свердловские заводчане и железнодорожники получили награды от Путина

Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых жителей Свердловской области, чьи заслуги были замечены в Кремле. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, двое свердловчан были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это сотрудники РЖД в Свердловской области Игорь Золотухин и Сергей Татаринов. Работник «Синарского трубного завода» указом президента стал заслуженным металлургом РФ. Юрий и Светлана Бойковы из Свердловской области получили медаль ордена «Родительская слава».
Ранее Владимир Путин одним указом наградил сразу 17 свердловчан. Большинство из них работали в сфере промышленности и заслужили награду после многолетнего труда. Среди предприятий, чьи работники были отмечены, «Уральские локомотивы», «Электрохимприбор» и другие.
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