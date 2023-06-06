Путин наградил 17 выдающихся свердловчан

06 июня 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому награды получили 17 свердловчан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, большая часть награжденных работает на предприятии «Уральские локомотивы». Среди них гендиректор предприятия Олег Спаи, руководители Илья Берзон, Юрий Мальцев, Андрей Пряхин — все они получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Начальник управления проектирования Павел Неустроев удостоился звания «Заслуженный конструктор РФ». Кроме того, в «Уральских локомотивах» награждены инженер-конструктор Владимир Гетке, электросварщик Сергей Кудрявцев, слесарь по обработке металлоконструкций Владимир Хмелев. Они стали заслуженными машиностроителями РФ. Фрезеровщик Александр Галкин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Аналогичную награду получил советник гендиректора ФГУП «Электрохимприбор» Владимир Сыченко. Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награждены три сотрудника Белоярской атомной станции: Юрий Кушима, Игорь Новичихин, Валерий Шаманский. Звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» получили работники другого ключевого предприятия — «Института реакторных металлов» — Сергей Аверин и Константин Кощеев. Начальник железнодорожного вокзала Серова Наталья Майер удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден Дружбы получил советник председателя правления «Российского союза ветеранов Афганистана» Владимир Говорухин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому награды получили 17 свердловчан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, большая часть награжденных работает на предприятии «Уральские локомотивы». Среди них гендиректор предприятия Олег Спаи, руководители Илья Берзон, Юрий Мальцев, Андрей Пряхин — все они получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Начальник управления проектирования Павел Неустроев удостоился звания «Заслуженный конструктор РФ». Кроме того, в «Уральских локомотивах» награждены инженер-конструктор Владимир Гетке, электросварщик Сергей Кудрявцев, слесарь по обработке металлоконструкций Владимир Хмелев. Они стали заслуженными машиностроителями РФ. Фрезеровщик Александр Галкин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Аналогичную награду получил советник гендиректора ФГУП «Электрохимприбор» Владимир Сыченко. Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награждены три сотрудника Белоярской атомной станции: Юрий Кушима, Игорь Новичихин, Валерий Шаманский. Звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» получили работники другого ключевого предприятия — «Института реакторных металлов» — Сергей Аверин и Константин Кощеев. Начальник железнодорожного вокзала Серова Наталья Майер удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден Дружбы получил советник председателя правления «Российского союза ветеранов Афганистана» Владимир Говорухин.