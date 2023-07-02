В Новоуральске военные провели агитационную акцию по заключению контрактов с ВС РФ

03 июля 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Гражданам рассказали об особенностях заключения контракта с ВС РФ Фото: Московец Илья © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) представители екатеринбургского пункта отбора на военную службу по контракту провели информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах России — твой выбор!». Мероприятие состоялось во время рыбацкого фестиваля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Специалисты развернули в городе мобильный пункт, в который смогли обратиться участники фестиваля. Представители пункта рассказали жителям и гостям Новоуральска об особенностях заключения контракта и предоставляемых льготах», — рассказали на портале Минобороны. Граждан также проинформировали о том, что военнослужащий по контракту вправе выбрать не только род и вид войск, но и регион для прохождения службы. Ранее URA.RU сообщало об открытии в Свердловской области мобильных пунктов по набору желающих служить на контрактной основе. Подбор кандидатов идет для направления в войсковые части, а не в зону СВО.

В Новоуральске (Свердловская область) представители екатеринбургского пункта отбора на военную службу по контракту провели информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах России — твой выбор!». Мероприятие состоялось во время рыбацкого фестиваля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Специалисты развернули в городе мобильный пункт, в который смогли обратиться участники фестиваля. Представители пункта рассказали жителям и гостям Новоуральска об особенностях заключения контракта и предоставляемых льготах», — рассказали на портале Минобороны. Граждан также проинформировали о том, что военнослужащий по контракту вправе выбрать не только род и вид войск, но и регион для прохождения службы. Ранее URA.RU сообщало об открытии в Свердловской области мобильных пунктов по набору желающих служить на контрактной основе. Подбор кандидатов идет для направления в войсковые части, а не в зону СВО.