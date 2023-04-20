В Свердловской области открывают новые пункты по набору контрактников

20 апреля 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

В нескольких населенных пунктах появились мобильные пункты по набору на военную службу по контракту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сразу в нескольких городах Свердловской области в ближайшие дни заработают мобильные пункты по набору желающих служить на контрактной основе. Соответствующие анонсы опубликовали в официальных группах «ВКонтакте» власти Сосьвинского городского округа и Каменска-Уральского. «27 апреля 2023 года в пгт. Сосьва на площади РКСК, Балдина, 35 и 28 апреля 2023 года в п. Восточный на торговой площади магазина „Монетка“, Ленина, 29 будет работать мобильный комплекс „Пункт отбора“. [Пройдет] информационно-разъяснительная и агитационная акция о привлекательности военной службы по контракту», — говорится в сообщении чиновников из Сосьвы. В Каменске-Уральском мобильный пункт по отбору кандидатов на контрактную службу уже заработал. Он открылся у торгового центра «Каменск Сити Молл» и будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00 до 23 апреля. «Мы занимаемся подбором кандидатов не для участия в СВО, а для направления в войсковые части. Кандидаты заполняют заявления, и мы направляем их на профотбор и медкомиссию. Желающим служить в конкретной войсковой части мы можем подобрать вакантное место в них. Есть возможность выбрать и конкретный род или вид войск — ВДВ, ВМФ и так далее», — отметил инструктор пункта отбора на военную службу Тимур Насифуллин. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ. Главные требования к кандидатам — возраст до 50 лет и категория годности А или Б Фото: группа в соцсети «Вконтакте» «Администрация Каменска-Уральского» В Каменске-Уральском мобильный пункт будет работать до 23 апреля Фото: группа в соцсети «Вконтакте» «Администрация Каменска-Уральского» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сразу в нескольких городах Свердловской области в ближайшие дни заработают мобильные пункты по набору желающих служить на контрактной основе. Соответствующие анонсы опубликовали в официальных группах «ВКонтакте» власти Сосьвинского городского округа и Каменска-Уральского. «27 апреля 2023 года в пгт. Сосьва на площади РКСК, Балдина, 35 и 28 апреля 2023 года в п. Восточный на торговой площади магазина „Монетка“, Ленина, 29 будет работать мобильный комплекс „Пункт отбора“. [Пройдет] информационно-разъяснительная и агитационная акция о привлекательности военной службы по контракту», — говорится в сообщении чиновников из Сосьвы. В Каменске-Уральском мобильный пункт по отбору кандидатов на контрактную службу уже заработал. Он открылся у торгового центра «Каменск Сити Молл» и будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00 до 23 апреля. «Мы занимаемся подбором кандидатов не для участия в СВО, а для направления в войсковые части. Кандидаты заполняют заявления, и мы направляем их на профотбор и медкомиссию. Желающим служить в конкретной войсковой части мы можем подобрать вакантное место в них. Есть возможность выбрать и конкретный род или вид войск — ВДВ, ВМФ и так далее», — отметил инструктор пункта отбора на военную службу Тимур Насифуллин. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы получили листовки правительства Москвы, в которых предлагается пройти военную службу по контракту в лучших войсках. Для этого предлагают ехать в столицу РФ.