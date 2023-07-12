Курганцы пожаловались на врача психдиспансера, которая ушла с приема пациентов

13 июля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

В депздраве пояснили, что единственный в отделении врач ходила на обед Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Кургана пожаловалась на заведующую отделением психоневрологического диспансера из-за переноса приема на час позже назначенного времени. Людям пришлось ждать врача в условиях аномальной жары, написала женщина в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». «Неврологический диспансер (поселок Механический), были записаны на прием в 13.00. Вышла врач-она же заведующая, сказала: „Буду принимать с 14.00“. Закрыла кабинет и ушла, а люди в такую жару сидят и ждут. Если заведующая, значит можно менять время приема?», — написала Катерина Коечина в группе «Инцидент|Курган». В комментариях горожане припомнили врачу телефонные разговоры по личным вопросам во время приемов и претензии по организации профосмотров. «Также проходили профосмотр: время было назначено на 10:00, но заведующая решила сначала принять больных, затем начала вести прием тех, кто пришел выписать лекарство, и только через 2,5 часа соизволили принять нас. <…> Оказалось, что нужно в другом кабинете сделать запись о приеме, то есть поставить дату и подпись, потом идти в другой кабинет поставить печать. Вся очередь из 30 человек моталась с одного кабинета в другой, был хаос», — написала Оксана Рыжик. В департаменте здравоохранения Курганской области объяснили ситуацию тем, что в больнице в данный момент прием ведет один врач (заведующая отделением), которая также оказывает экстренную и плановую помощь, проводит медицинские смотры граждан. «В ближайшие дни возобновит прием второй врач, время работы по профилактическим осмотрам будет оптимизировано. Отметим, что врач имеет право на обеденный перерыв, в связи с чем медицинский работник покинул кабинет. На дверях кабинета в ближайшее время будет размещено соответствующее объявление. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что Курганский психдиспансер переехал из здания в центре города в поселок Механический. Прием по новому адресу проводится с апреля 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана пожаловалась на заведующую отделением психоневрологического диспансера из-за переноса приема на час позже назначенного времени. Людям пришлось ждать врача в условиях аномальной жары, написала женщина в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». «Неврологический диспансер (поселок Механический), были записаны на прием в 13.00. Вышла врач-она же заведующая, сказала: „Буду принимать с 14.00“. Закрыла кабинет и ушла, а люди в такую жару сидят и ждут. Если заведующая, значит можно менять время приема?», — написала Катерина Коечина в группе «Инцидент|Курган». В комментариях горожане припомнили врачу телефонные разговоры по личным вопросам во время приемов и претензии по организации профосмотров. «Также проходили профосмотр: время было назначено на 10:00, но заведующая решила сначала принять больных, затем начала вести прием тех, кто пришел выписать лекарство, и только через 2,5 часа соизволили принять нас. <…> Оказалось, что нужно в другом кабинете сделать запись о приеме, то есть поставить дату и подпись, потом идти в другой кабинет поставить печать. Вся очередь из 30 человек моталась с одного кабинета в другой, был хаос», — написала Оксана Рыжик. В департаменте здравоохранения Курганской области объяснили ситуацию тем, что в больнице в данный момент прием ведет один врач (заведующая отделением), которая также оказывает экстренную и плановую помощь, проводит медицинские смотры граждан. «В ближайшие дни возобновит прием второй врач, время работы по профилактическим осмотрам будет оптимизировано. Отметим, что врач имеет право на обеденный перерыв, в связи с чем медицинский работник покинул кабинет. На дверях кабинета в ближайшее время будет размещено соответствующее объявление. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что Курганский психдиспансер переехал из здания в центре города в поселок Механический. Прием по новому адресу проводится с апреля 2023 года.