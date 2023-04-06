06 апреля 2023

Курганский психдиспансер переезжает из здания в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, психоневрологическая больница, курганская областная психоневрологическая больница, психдиспансер
Курганская психбольница освободит помещение по улице Ленина, 27 (фото из архива) Фото:

Диспансерное отделение Курганской областной психоневрологической больницы, расположенное в центре Кургана (улица Ленина, 27), переезжает в поселок Механический. Прием по новому адресу начнется с 10 апреля, говорится в объявлении больницы.

«С 10.04. 2023 года диспансерное отделение ГКУ „КОПНБ“ начинает работать по другому адресу: Курган, поселок Механический, дом 2 (здание бывшей взрослой поликлиники №1, рядом со СПИД-центром). График работы не меняется. Приносим свои извинения за создавшиеся неудобства», — говорится в объявлении, размещенном в диспансере. Фото объявления опубликовано в группе «ГТРК Курган» соцсети «ВКонтакте».

Записаться на прием к специалистам можно по телефону 122 (звонок бесплатный) или на сайте poliklinika45.ru, отмечается в объявлении. Оперативно получить комментарий в больнице URA.RU не удалось: на звонки по телефону никто не ответил. Редакция направила запрос в департамент здравоохранения Курганской области, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставят на торги помещения, которые ранее занимали больницы. План приватизации согласовали большинство депутатов областной думы. Это помещения филиалов детской поликлиники в Заозерном, которые переведены в новое здание, а также помещение на улице Томина, 106 и бывший физиокабинет по улице Ленина,11.

Диспансер Курганской психбольницы освободит здание по улице Ленина, 27
Диспансер Курганской психбольницы освободит здание по улице Ленина, 27
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Диспансерное отделение Курганской областной психоневрологической больницы, расположенное в центре Кургана (улица Ленина, 27), переезжает в поселок Механический. Прием по новому адресу начнется с 10 апреля, говорится в объявлении больницы. «С 10.04. 2023 года диспансерное отделение ГКУ „КОПНБ“ начинает работать по другому адресу: Курган, поселок Механический, дом 2 (здание бывшей взрослой поликлиники №1, рядом со СПИД-центром). График работы не меняется. Приносим свои извинения за создавшиеся неудобства», — говорится в объявлении, размещенном в диспансере. Фото объявления опубликовано в группе «ГТРК Курган» соцсети «ВКонтакте». Записаться на прием к специалистам можно по телефону 122 (звонок бесплатный) или на сайте poliklinika45.ru, отмечается в объявлении. Оперативно получить комментарий в больнице URA.RU не удалось: на звонки по телефону никто не ответил. Редакция направила запрос в департамент здравоохранения Курганской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставят на торги помещения, которые ранее занимали больницы. План приватизации согласовали большинство депутатов областной думы. Это помещения филиалов детской поликлиники в Заозерном, которые переведены в новое здание, а также помещение на улице Томина, 106 и бывший физиокабинет по улице Ленина,11.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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