Shot: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по белгородскому поселку Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили кассетными боеприпасами в районе населенного пункта Журавлевка в Белгородской области. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники.

«ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области в районе села Журавлевка», — заявили в telegram-канале. По предварительным данным, по населенному пункту ударили, как минимум, тремя снарядами. Уточняется, что пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее стало известно о передаче Вашингтоном кассетных бомб Украине. Позже Киев пообещал, что не станет наносить удары по жилым районам, пишет «Национальная служба новостей». Спустя время украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ не будут бить кассетными боеприпасами по России. В ответ на это в МИД РФ сказали, что обещания Киева ничего не стоят, и под ударом окажутся мирные люди, пишет RT.