Спасатели ЯНАО предупреждают о повышении класса пожароопасности

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о повышении класса пожароопасности до четвертого. В соцсетях окружное МЧС сообщило, что в период с 24 по 26 июля вырастет вероятность возникновения лесных пожаров из-за жары.
«С увеличением температуры воздуха и наступлением теплой погоды увеличивается и вероятность возникновения лесных пожаров. По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС в период с 24 по 26 июля прогнозируется повышенный четвертый класс пожарной опасности в населенных пунктах: Пангоды, Красноселькуп, Тарко-Сале, Толька, Халясавэй, Уренгой, Ноябрьск», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. По данным на 22 июля на территории округа действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. В тушении пожаров задействовано 84 человека.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.