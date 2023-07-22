Спасатели ЯНАО предупреждают о повышении класса пожароопасности

МЧС ЯНАО: в некоторых районах округа действует четвертый уровень пожароопасности

23 июля 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ожидают повышенный четвертый класс пожароопасности с 24 по 26 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о повышении класса пожароопасности до четвертого. В соцсетях окружное МЧС сообщило, что в период с 24 по 26 июля вырастет вероятность возникновения лесных пожаров из-за жары. «С увеличением температуры воздуха и наступлением теплой погоды увеличивается и вероятность возникновения лесных пожаров. По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС в период с 24 по 26 июля прогнозируется повышенный четвертый класс пожарной опасности в населенных пунктах: Пангоды, Красноселькуп, Тарко-Сале, Толька, Халясавэй, Уренгой, Ноябрьск», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. По данным на 22 июля на территории округа действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. В тушении пожаров задействовано 84 человека.

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о повышении класса пожароопасности до четвертого. В соцсетях окружное МЧС сообщило, что в период с 24 по 26 июля вырастет вероятность возникновения лесных пожаров из-за жары. «С увеличением температуры воздуха и наступлением теплой погоды увеличивается и вероятность возникновения лесных пожаров. По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС в период с 24 по 26 июля прогнозируется повышенный четвертый класс пожарной опасности в населенных пунктах: Пангоды, Красноселькуп, Тарко-Сале, Толька, Халясавэй, Уренгой, Ноябрьск», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. По данным на 22 июля на территории округа действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. В тушении пожаров задействовано 84 человека.