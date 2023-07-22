22 июля 2023
21 июля 2023

Спасатели ЯНАО предупреждают о повышении класса пожароопасности

МЧС ЯНАО: в некоторых районах округа действует четвертый уровень пожароопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
В ЯНАО ожидают повышенный четвертый класс пожароопасности с 24 по 26 июля Фото:
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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о повышении класса пожароопасности до четвертого. В соцсетях окружное МЧС сообщило, что в период с 24 по 26 июля вырастет вероятность возникновения лесных пожаров из-за жары.

«С увеличением температуры воздуха и наступлением теплой погоды увеличивается и вероятность возникновения лесных пожаров. По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС в период с 24 по 26 июля прогнозируется повышенный четвертый класс пожарной опасности в населенных пунктах: Пангоды, Красноселькуп, Тарко-Сале, Толька, Халясавэй, Уренгой, Ноябрьск», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. По данным на 22 июля на территории округа действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. В тушении пожаров задействовано 84 человека.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждают о повышении класса пожароопасности до четвертого. В соцсетях окружное МЧС сообщило, что в период с 24 по 26 июля вырастет вероятность возникновения лесных пожаров из-за жары. «С увеличением температуры воздуха и наступлением теплой погоды увеличивается и вероятность возникновения лесных пожаров. По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС в период с 24 по 26 июля прогнозируется повышенный четвертый класс пожарной опасности в населенных пунктах: Пангоды, Красноселькуп, Тарко-Сале, Толька, Халясавэй, Уренгой, Ноябрьск», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. По данным на 22 июля на территории округа действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. В тушении пожаров задействовано 84 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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