В ЯНАО более 80 спасателей тушат лесные пожары

В ЯНАО тушат семь лесных пожаров
На территории ЯНАО действует семь природных пожаров, их тушат 84 спасателя. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. Локализован один очаг в Надымском районе на площади 30 гектаров. Для тушения привлечено 84 человека», — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на территории Ямала 22—23 июля будет жаркая погода. Дневная температура воздуха, по прогнозам, стоит в пределах 24-27 градусов.
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