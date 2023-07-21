В ЯНАО более 80 спасателей тушат лесные пожары

22 июля 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

В ЯНАО тушат семь лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории ЯНАО действует семь природных пожаров, их тушат 84 спасателя. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. Локализован один очаг в Надымском районе на площади 30 гектаров. Для тушения привлечено 84 человека», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало, что на территории Ямала 22—23 июля будет жаркая погода. Дневная температура воздуха, по прогнозам, стоит в пределах 24-27 градусов.

На территории ЯНАО действует семь природных пожаров, их тушат 84 спасателя. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. Локализован один очаг в Надымском районе на площади 30 гектаров. Для тушения привлечено 84 человека», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало, что на территории Ямала 22—23 июля будет жаркая погода. Дневная температура воздуха, по прогнозам, стоит в пределах 24-27 градусов.