21 июля 2023
20 июля 2023

В ЯНАО более 80 спасателей тушат лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО тушат семь лесных пожаров Фото:

На территории ЯНАО действует семь природных пожаров, их тушат 84 спасателя. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. Локализован один очаг в Надымском районе на площади 30 гектаров. Для тушения привлечено 84 человека», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на территории Ямала 22—23 июля будет жаркая погода. Дневная температура воздуха, по прогнозам, стоит в пределах 24-27 градусов.

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На территории ЯНАО действует семь природных пожаров, их тушат 84 спасателя. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует семь природных пожаров на площади 129 гектаров. Локализован один очаг в Надымском районе на площади 30 гектаров. Для тушения привлечено 84 человека», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало, что на территории Ямала 22—23 июля будет жаркая погода. Дневная температура воздуха, по прогнозам, стоит в пределах 24-27 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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