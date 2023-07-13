13 июля 2023
12 июля 2023

В ЯНАО возобновились природные пожары

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В ЯНАО горит восемь гектар леса Фото:
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В ЯНАО, после трех дней отсутствия природных пожаров, лес снова начал гореть. В настоящее время на территории округа действуют три очага возгорания на территории 8 гектар, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«По информации на 17 часов 14 июля в ЯНАО действуют три природных пожара на площади в восемь гектар. Региональное управление МЧС просит граждан немедленно оповещать о вновь возникающих природных пожарах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 10 июля в округе пожаров не наблюдалось. Несколькими днями ранее горело более 600 гектар леса.

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В ЯНАО, после трех дней отсутствия природных пожаров, лес снова начал гореть. В настоящее время на территории округа действуют три очага возгорания на территории 8 гектар, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «По информации на 17 часов 14 июля в ЯНАО действуют три природных пожара на площади в восемь гектар. Региональное управление МЧС просит граждан немедленно оповещать о вновь возникающих природных пожарах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 10 июля в округе пожаров не наблюдалось. Несколькими днями ранее горело более 600 гектар леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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