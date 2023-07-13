В ЯНАО возобновились природные пожары

В ЯНАО горит восемь гектар леса
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В ЯНАО, после трех дней отсутствия природных пожаров, лес снова начал гореть. В настоящее время на территории округа действуют три очага возгорания на территории 8 гектар, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«По информации на 17 часов 14 июля в ЯНАО действуют три природных пожара на площади в восемь гектар. Региональное управление МЧС просит граждан немедленно оповещать о вновь возникающих природных пожарах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 10 июля в округе пожаров не наблюдалось. Несколькими днями ранее горело более 600 гектар леса.
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