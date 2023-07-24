Депутат Госдумы, шокированный походом в магазин, потребовал указывать честные цены

Депутат Госдумы Чернышов внес законопроект о «честных ценах»

24 июля 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Проект закона о «честных ценах» подготовил Борис Чернышов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подготовил законопроект, который обяжет работников магазинов указывать реальную цену на товар. Ранее он отмечал, что производители специально фасуют товар по упаковкам с меньшим объемом, продавая его по цене за полный. «Я внес законопроект о „честной цене“, суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу — килограмм, литр, штуку, чтобы люди понимали, когда их обманывают», — рассказал Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда». Большая часть коллег Чернышова поддержала его идею. Ранее вице-спикер отмечал, что в магазинах цена за товар с меньшим объемам стоит как за полный. Он привел пример, когда продается литр молока, а реальный объем продукта — 925 и 950 миллилитров. По его словам, это также касается штучных или сыпучих продуктов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подготовил законопроект, который обяжет работников магазинов указывать реальную цену на товар. Ранее он отмечал, что производители специально фасуют товар по упаковкам с меньшим объемом, продавая его по цене за полный. «Я внес законопроект о „честной цене“, суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу — килограмм, литр, штуку, чтобы люди понимали, когда их обманывают», — рассказал Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда». Большая часть коллег Чернышова поддержала его идею. Ранее вице-спикер отмечал, что в магазинах цена за товар с меньшим объемам стоит как за полный. Он привел пример, когда продается литр молока, а реальный объем продукта — 925 и 950 миллилитров. По его словам, это также касается штучных или сыпучих продуктов.