Депутат Госдумы, шокированный походом в магазин, потребовал указывать честные цены

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подготовил законопроект, который обяжет работников магазинов указывать реальную цену на товар. Ранее он отмечал, что производители специально фасуют товар по упаковкам с меньшим объемом, продавая его по цене за полный.
«Я внес законопроект о „честной цене“, суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу — килограмм, литр, штуку, чтобы люди понимали, когда их обманывают», — рассказал Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда». Большая часть коллег Чернышова поддержала его идею.
Ранее вице-спикер отмечал, что в магазинах цена за товар с меньшим объемам стоит как за полный. Он привел пример, когда продается литр молока, а реальный объем продукта — 925 и 950 миллилитров. По его словам, это также касается штучных или сыпучих продуктов.
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