Депутат Госдумы, шокированный походом в магазин, потребовал указывать честные цены

Депутат Госдумы Чернышов внес законопроект о «честных ценах»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, продукты, покупатели, цены, супермаркет, продуктовая корзина, магазин, тележка с продуктами, покупки, покупатель, цены на продукты, продукты питания
Проект закона о «честных ценах» подготовил Борис Чернышов Фото:

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подготовил законопроект, который обяжет работников магазинов указывать реальную цену на товар. Ранее он отмечал, что производители специально фасуют товар по упаковкам с меньшим объемом, продавая его по цене за полный.

«Я внес законопроект о „честной цене“, суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу — килограмм, литр, штуку, чтобы люди понимали, когда их обманывают», — рассказал Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда». Большая часть коллег Чернышова поддержала его идею.

Ранее вице-спикер отмечал, что в магазинах цена за товар с меньшим объемам стоит как за полный. Он привел пример, когда продается литр молока, а реальный объем продукта — 925 и 950 миллилитров. По его словам, это также касается штучных или сыпучих продуктов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подготовил законопроект, который обяжет работников магазинов указывать реальную цену на товар. Ранее он отмечал, что производители специально фасуют товар по упаковкам с меньшим объемом, продавая его по цене за полный. «Я внес законопроект о „честной цене“, суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу — килограмм, литр, штуку, чтобы люди понимали, когда их обманывают», — рассказал Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда». Большая часть коллег Чернышова поддержала его идею. Ранее вице-спикер отмечал, что в магазинах цена за товар с меньшим объемам стоит как за полный. Он привел пример, когда продается литр молока, а реальный объем продукта — 925 и 950 миллилитров. По его словам, это также касается штучных или сыпучих продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...