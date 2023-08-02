В Новом Уренгое на четыре часа задерживается вылет самолета до Уфы
Вылет самолета авиакомпании Utair до Уфы задерживается в аэропорту Нового Уренгоя на четыре часа. Задержка произошла по технической причине, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
«Авиарейс UT-186 из Нового Уренгоя до Уфы задерживается по технической причине. Ожидаемое время вылета — 16 часов 30 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта.
При этом связана ли причина с состоянием воздушного судна, там не уточнили. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, на момент публикации новости ответ не получен.
Рейс из Нового Уренгоя до Уфы задерживается на четыре часа
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