Самолет Utair не может вылететь из Нового Уренгоя в Уфу по технической причине. Скрин

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В Новом Уренгое на четыре часа задерживается вылет самолета до Уфы Фото:

Вылет самолета авиакомпании Utair до Уфы задерживается в аэропорту Нового Уренгоя на четыре часа. Задержка произошла по технической причине, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Авиарейс UT-186 из Нового Уренгоя до Уфы задерживается по технической причине. Ожидаемое время вылета — 16 часов 30 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта.

При этом связана ли причина с состоянием воздушного судна, там не уточнили. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, на момент публикации новости ответ не получен.

Рейс из Нового Уренгоя до Уфы задерживается на четыре часа
Рейс из Нового Уренгоя до Уфы задерживается на четыре часа
Фото:

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Вылет самолета авиакомпании Utair до Уфы задерживается в аэропорту Нового Уренгоя на четыре часа. Задержка произошла по технической причине, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Авиарейс UT-186 из Нового Уренгоя до Уфы задерживается по технической причине. Ожидаемое время вылета — 16 часов 30 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта. При этом связана ли причина с состоянием воздушного судна, там не уточнили. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, на момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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