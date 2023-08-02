Самолет Utair не может вылететь из Нового Уренгоя в Уфу по технической причине. Скрин

02 августа 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое на четыре часа задерживается вылет самолета до Уфы Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Вылет самолета авиакомпании Utair до Уфы задерживается в аэропорту Нового Уренгоя на четыре часа. Задержка произошла по технической причине, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Авиарейс UT-186 из Нового Уренгоя до Уфы задерживается по технической причине. Ожидаемое время вылета — 16 часов 30 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта. При этом связана ли причина с состоянием воздушного судна, там не уточнили. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, на момент публикации новости ответ не получен. Рейс из Нового Уренгоя до Уфы задерживается на четыре часа Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой — https://nux.aero/board/

Вылет самолета авиакомпании Utair до Уфы задерживается в аэропорту Нового Уренгоя на четыре часа. Задержка произошла по технической причине, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Авиарейс UT-186 из Нового Уренгоя до Уфы задерживается по технической причине. Ожидаемое время вылета — 16 часов 30 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта. При этом связана ли причина с состоянием воздушного судна, там не уточнили. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair, на момент публикации новости ответ не получен.