Жительница курганского города упала в яму на тротуаре и отсудила у мэрии 400 тысяч рублей

Из-за падения в яму женщина получила перелом ноги (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Шадринский районный суд обязал мэрию Кургана выплатить 400 тысяч рублей горожанке, которая сломала ногу из-за ямы на тротуаре. Информация об этом размещена на сайте Шадринского районного суда.

«Взыскать с администрации Шадринска в пользу Малоземовой Е.В. 400 000 рублей в счет компенсации морального вреда. В остальной части исковых требований к администрации отказать», — указано в документе суда. Изначально женщина просила взыскать с мэрии компенсацию в размере 1 млн рублей.

В 2021 году жительница Шадринска шла по улице и попала ногой в тротуарную яму в метре от входной калитки во двор жилого дома по улице Пионерская, д. 88. В результате падения она получила косой перелом правой голени. В документе указано, что в течение года она не могла самостоятельно передвигаться, лечение было сложным и длительным, а ее образ жизни с активного изменился на малоподвижный.



Представитель от мэрии Шадринска в суде возражал против удовлетворения иска. «Яма находится, не на тротуаре, а на придомовой территории по ул. Пионерская, д. 88, ремонт которой муниципальным контрактом от 2019 года по ремонту автодороги по ул. Пионерской в Шадринске предусмотрен не был», — указано в судебном документе. Также ответчик заявил, что женщина в момент получения травмы находилась в состоянии алкогольного опьянения, и получила ее в результате своей грубой неосторожности.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана через суд добилась выплаты за неудачное лечение зуба в Курганской областной больнице. Ей удалось взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.