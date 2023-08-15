15 августа 2023

В Латвии отзывают из отпусков пограничников для усиления охраны границы с Беларусью

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Страны европейского союза. Пермь , евросоюз, европа, старый город, ес, латвия, рига, ратушная площадь
За прошлые сутки границу Латвии пытались незаконно пересечь 96 раз Фото:

В Латвии из отпусков отзывают сотрудников государственной пограничной службы. На сайте ведомства сообщили, что эта мера необходима для усиления охраны внешней государственной границы с Белоруссией.

«Государственная погранслужба прекращает предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а должностные лица, ранее ушедшие в отпуска, из них отзываются. Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что с 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. 15 августа в стране объявлена мобилизация пограничников. Государственная пограничная служба обратилось за помощью к Национальной полиции и вооруженным силам Латвии

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В Латвии из отпусков отзывают сотрудников государственной пограничной службы. На сайте ведомства сообщили, что эта мера необходима для усиления охраны внешней государственной границы с Белоруссией. «Государственная погранслужба прекращает предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а должностные лица, ранее ушедшие в отпуска, из них отзываются. Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что с 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. 15 августа в стране объявлена мобилизация пограничников. Государственная пограничная служба обратилось за помощью к Национальной полиции и вооруженным силам Латвии
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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