В Латвии отзывают из отпусков пограничников для усиления охраны границы с Беларусью

16 августа 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

За прошлые сутки границу Латвии пытались незаконно пересечь 96 раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Латвии из отпусков отзывают сотрудников государственной пограничной службы. На сайте ведомства сообщили, что эта мера необходима для усиления охраны внешней государственной границы с Белоруссией. «Государственная погранслужба прекращает предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а должностные лица, ранее ушедшие в отпуска, из них отзываются. Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что с 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. 15 августа в стране объявлена мобилизация пограничников. Государственная пограничная служба обратилось за помощью к Национальной полиции и вооруженным силам Латвии

В Латвии из отпусков отзывают сотрудников государственной пограничной службы. На сайте ведомства сообщили, что эта мера необходима для усиления охраны внешней государственной границы с Белоруссией. «Государственная погранслужба прекращает предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а должностные лица, ранее ушедшие в отпуска, из них отзываются. Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что с 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. 15 августа в стране объявлена мобилизация пограничников. Государственная пограничная служба обратилось за помощью к Национальной полиции и вооруженным силам Латвии