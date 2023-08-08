08 августа 2023

Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Ограничения вводятся с 11 августа Фото:
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Латвия решила ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом говорится на сайте латвийского правительства. Ограничения начнут действовать с 11 августа.

«С 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса», — говорится в сообщении. Уточняется, что эти территории граничат с Белоруссией.

В документе говорится, что решение принято для обеспечения неприкосновенности госграницы. При подготовке указа принималось во внимание большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, заявили в правительстве.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявлял, что Польша вынуждена будет прийти к полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер». Он также отмечал, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» отправиться на экскурсию в Варшаву — элемент психологической войны.

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Латвия решила ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом говорится на сайте латвийского правительства. Ограничения начнут действовать с 11 августа. «С 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса», — говорится в сообщении. Уточняется, что эти территории граничат с Белоруссией. В документе говорится, что решение принято для обеспечения неприкосновенности госграницы. При подготовке указа принималось во внимание большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, заявили в правительстве. Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявлял, что Польша вынуждена будет прийти к полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер». Он также отмечал, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» отправиться на экскурсию в Варшаву — элемент психологической войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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