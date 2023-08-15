Латвия объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Беларусью

16 августа 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Латвия стягивает вооруженные силы к границе с Белоруссией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государственная пограничная служба Латвии сообщила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Пограничников отзывают из отпуска, помощь запрошена в Национальных вооруженных силах и Государственной полиции. Об этом сообщается на сайте службы. «С сегодняшнего дня, 15 августа, Государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы. Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в сообщении. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что распорядилась направить дополнительные вооруженные силы к латвийско-белорусской границе. Причиной мобилизации в стране называют растущую «гибридную угрозу», а также возросшее количество попыток пересечения границы. За сутки зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, подчеркнула министр. Ранее Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Ограничения начали действовать с 11 августа 2023 года и продлятся до 10 февраля 2024 года. Они введены на границе с Белоруссией, в частности, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная пограничная служба Латвии сообщила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Пограничников отзывают из отпуска, помощь запрошена в Национальных вооруженных силах и Государственной полиции. Об этом сообщается на сайте службы. «С сегодняшнего дня, 15 августа, Государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы. Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в сообщении. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что распорядилась направить дополнительные вооруженные силы к латвийско-белорусской границе. Причиной мобилизации в стране называют растущую «гибридную угрозу», а также возросшее количество попыток пересечения границы. За сутки зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, подчеркнула министр. Ранее Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Ограничения начали действовать с 11 августа 2023 года и продлятся до 10 февраля 2024 года. Они введены на границе с Белоруссией, в частности, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.