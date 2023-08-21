В Тюменской области под мостом найден труп мужчины

22 августа 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Тело мужчины обнаружено под мостом в Нижнетавдинском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Недалеко от поселка Тугунуево Нижнетавдинского района (Тюменская область) под мостом найден труп 72—летнего мужчины. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК РФ по Тюменской области. По предварительным данным, тюменец мог утонуть. «Следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели жителя Нижнетавдинского района. По предварительным данным, 21 августа 2023 года возле моста, расположенного вблизи поселка Тугунаево Нижнетавдинского района, тело 72—летнего мужчины с признаками утопления обнаружил внук погибшего», — указано в сообщении регионального управления СК РФ по Тюменской области. Там добавили, что внешних признаков криминальной смерти на теле мужчины не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели тюменца. Ранее агентство писало о том, что житель Тюменской области утонул в реке Иртыш недалеко от Тобольска. 13 июля мужчина пошел купаться в компании своих знакомых и в какой-то момент скрылся под водой.

Недалеко от поселка Тугунуево Нижнетавдинского района (Тюменская область) под мостом найден труп 72—летнего мужчины. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК РФ по Тюменской области. По предварительным данным, тюменец мог утонуть. «Следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели жителя Нижнетавдинского района. По предварительным данным, 21 августа 2023 года возле моста, расположенного вблизи поселка Тугунаево Нижнетавдинского района, тело 72—летнего мужчины с признаками утопления обнаружил внук погибшего», — указано в сообщении регионального управления СК РФ по Тюменской области. Там добавили, что внешних признаков криминальной смерти на теле мужчины не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели тюменца. Ранее агентство писало о том, что житель Тюменской области утонул в реке Иртыш недалеко от Тобольска. 13 июля мужчина пошел купаться в компании своих знакомых и в какой-то момент скрылся под водой.